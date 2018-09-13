Доклад ООН: 86% проведенных в Крыму обысков и рейдов приходятся на крымских татар

Вопреки международному обязательству соблюдать законы оккупированной территории, РФ продолжила применять в Крыму свое законодательство, сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер.

86% обысков и рейдов в аннексированном Крыму прошли в домах крымских татар. Об этом на пресс-конференции в Киеве 13 сентября заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Фрейзер, это свидетельствует о намеренном преследовании конкретной этнической группы.

Представители миссии собрали доказательства о 81 случае нарушения прав человека в период с 13 сентября 2017 года до 30 июня 2018 года. Их жертвами стали 167 лиц, в том числе 34 женщины и 72 представителя нацменьшинств. Наблюдатели зафиксировали 19 произвольных арестов и задержаний и четыре случая насильственного исчезновения.

"Вопреки международному обязательству соблюдать законы оккупированной территории, РФ продолжила применять в Крыму свое законодательство", - подчеркнула Фрейзер.

Работа по установлению фактов нарушения прав человека в Крыму ведется из материковой Украины, поскольку РФ отказывает представителям ООН в доступе на оккупированные территории, сказала глава миссии.

Фрейзер также отметила, что в Крыму царит атмосфера безнаказанности, случаи нарушения прав человека на оккупированном РФ полуострове не расследуются.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности - крымских татар.

11 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ в ходе 27-й ежегодной сессии приняла Берлинскую декларацию об обязательствах стран - членов организации. В нее вошла и украинская резолюция - "Продолжающиеся нарушения прав человека и основных свобод в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".