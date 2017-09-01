Дональд Трамп лично инициировал закрытие консульства России в США

Президент США Дональд Трамп лично инициировал требование о закрытии консульства России в Сан-Франциско и двух других консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом во время пресс- брифинга в четверг заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, передает УНН со ссылкой на портал Белого Дома.

"Да, это было решение, принятое президентом", - сказала С.Сандерс про закрытие российских консульских объектов. По словам пресс-секретаря Белого Дома, правительство США будет искать улучшения отношений с РФ, но также оно хочет убедиться, что принимаются верные решения, "лучшие для нашей страны".

"Мы приняли твердые и обдуманные меры в ответ на неудачное решение России в этом году. Мы хотим остановить ухудшение отношений, мы хотим двигаться вперед в сторону лучших отношений. Мы будем искать возможности для этого, но мы также хотим принять справедливое решение", - заявила С.Сандерс.

Напомним, США требуют ко 2 сентября закрыть консульство России в Сан- Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.