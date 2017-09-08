Дональд Трамп-младший пытается дать объяснения по поводу встречи с русскими (The New Yorker)

Пресса и следователи конгресса с огромным интересом ждали появления на Капитолийском холме старшего сына президента Дональда Трампа. Так не ждали ни одного свидетеля по делу Рашагейт. Но в четверг утром Трампа-младшего привезли на слушания с такими мерами предосторожности, что из числа собравшихся там представителей СМИ его никто не заметил. Предвкушение проведенных в закрытом режиме слушаний было настолько сильным, что когда одному фотографу показалось, будто он увидел сына президента, входящего в туалет за деревянной панелью, он напрягся, приготовившись сделать снимок.

Дональд Трамп-младший, на протяжении пяти часов дававший показания, а затем сделавший официальное заявление почти на две тысячи слов, постарался исчерпывающе изложить обстоятельства встречи, состоявшейся в июне 2016 года в Башне Трампа с участием высокопоставленных членов предвыборного штаба его отца и группы россиян, пообещавших компромат на Хиллари Клинтон. В своем заявлении Трамп-младший отрицал наличие сговора и постарался показать, что его «сбил с толку» «водоворот» событий предвыборной гонки и необходимость руководить семейным бизнесом. Он попытался представить дело так, будто его не очень заинтересовало предложение знакомого о получении информации от российского правительства, и будто он не вполне понимал происходящее. «Я не знал, что и думать об этом его письме, — сказал Трамп-младший. — У меня не было никакой возможности судить о достоверности, надежности и точности того, что он говорил».

Трамп-младший стал уже третьим человеком, давшим показания в конгрессе о встрече с русскими. В июле свои показания в комитетах конгресса уже дали председатель штаба Трампа Пол Манафорт и фактический руководитель кампании, зять президента Джаред Кушнер. Свои показания эти люди давали за закрытыми дверями. Манафорт, передавший в сенатский комитет по разведке записи о встрече в Башне Трампа, хранит молчание по поводу того, что он рассказал в конгрессе; а Кушнер обнародовал то заявление, которое он сделал в комитете в начале слушаний.

В связи с показаниями этой тройки возникает вопрос о том, насколько совпадают их рассказы о той встрече. Июльское заявление Кушнера следователям конгресса примечательно тем, что значительную часть ответственности за встречу он возложил на Трампа-младшего. «В июне 2016 года мой шурин Дональд Трамп-младший спросил, найдется ли у меня время, чтобы заглянуть на одну встречу», — поведал Кушнер в своем заявлении. Он утверждал, что встреча оказалась «пустой тратой нашего времени», и что он напрочь забыл о ней, пока в этом году про нее не вспомнила пресса.

Показаний Дональда-младшего ждали с большим нетерпением, потому что он был организатором встречи. Сын президента к тому времени уже ясно дал понять, что у него были довольно тесные деловые и личные связи с предложившими свою помощь русскими. В ноябре 2013 года Trump Organization провела в Москве конкурс «Мисс Вселенная», в организации которого участвовал российский магнат и торговец недвижимостью Араз Агаларов. Trump Organization также пыталась найти вместе с Агаларовым проект строительства в России. Трамп-младший отметил, что осуществить такой проект не удалось, однако две семьи продолжали поддерживать связи. Спустя несколько месяцев после конкурса сын Агаларова, российский музыкант Эмин выступил на турнире по гольфу, прошедшем во Флориде на поле, принадлежащем Трампу. Трамп-младший сказал, что на этом турнире он познакомился с Эмином и с его менеджером Робертом Голдстоуном (Robert Goldstone).

Эта тройка поддерживала контакты между собой. «Роб время от времени связывался со мной, — отметил Трамп-младший в своем заявлении для следователей конгресса. — Например, когда Эмин выступал в Нью-Йорке, Роб любезно пригласил меня на его концерт. А после того, как мой отец заявил, что выставляет свою кандидатуру, Роб, как и многие другие, время от времени звонил нам, чтобы поздравить с победой на первичных выборах или выразить свою поддержку».

Спустя три с небольшим года после встречи с Дональдом Трампом во Флориде, когда он был одним из выдвиженцев от Республиканской партии, Голдстоун 3 июня 2016 года направил Трампу-младшему печально известное электронное сообщение с предложением помочь в ослаблении позиций Хиллари Клинтон.

«Этим утром генеральный прокурор России встретился с его отцом Аразом, — написал Голдстоун, имея в виду отца певца Араза Агаларова, — и во время встречи предложил передать в штаб Трампа некие официальные документы и информацию, дискредитирующие Хиллари и уличающие ее в связях с Россией, сказав, что это будет очень полезно твоему отцу. Видимо, это очень секретная информация с самого верха, но это часть той помощи, которую Россия и ее правительство оказывают господину Трампу — при посредничестве Араза и Эмина».

Некоторые представители спецслужб отмечают, что данное предложение могло быть составной частью операции российской разведки с целью оценить, насколько команда Трампа склонна получать содействие от России. Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден (Michael Hayden) в этом году сказал мне, что это похоже на «традиционные методы работы разведки».

Согласно заявлению Трампа-младшего, для него это была просто возможность выяснить, есть ли у его друзей «информация о годности, характере и степени квалифицированности кандидата в президенты». В то время как другие специалисты из предвыборного штаба заявили, что они бы в таких обстоятельствах незамедлительно поставили в известность ФБР, Дональд-младший сказал, что посчитал необходимым «хотя бы выслушать их», а потом проконсультироваться с юристом, если бы у них была соответствующая информация.

В своем заявлении Трамп-младший также поделился новыми подробностями об общении с Голдстоуном и Эмином. По его словам, данные о телефонных разговорах показывают, что он три раза говорил по телефону с российским певцом. Правда, Трамп-младший настаивает, что не помнит об этих разговорах. Он предположил, что они могли оставлять друг другу голосовые сообщения. «Я просто не помню», — заявил Трамп-младший.

Он также постарался принизить значимость электронного сообщения, отправленного им в ответ на предложение Голдстоуна о предоставлении дискредитирующей информации, в котором, среди прочего, говорится: «Мне это нравится». «Многие всячески раздувают значение фразы „мне это нравится", но это обычное разговорное выражение, способ показать, что я ценю жест Роба», — подчеркнул Трамп-младший в своем заявлении.

По его словам, он запланировал встречу с Голдстоуном на 9 июня. Дональд-младший заявил, что Голдстоун не сообщил ему, кто именно будет присутствовать, сказав лишь, что среди участников встречи будет юрист. Здесь есть какая-то загадка, связанная с тем, каким образом все участники встречи смогли попасть в кабинет Трампа-младшего, не сообщив своих имен никому из Trump Organization. В четверг Дон-младший постарался прояснить данное обстоятельство. «Поскольку Роб мог провести всю группу наверх, сообщив охране на входе только свою фамилию, я не знал заранее, сколько человек и кто именно будет присутствовать на встрече, — отметил он в своем заявлении. — У нас нет журнала регистрации посетителей, а записи я не делал».

Трамп-младший также заявил, что пришедший на встречу российский юрист Наталья Весельницкая туманно говорила «что-то про людей, имеющих отношение к российской поддержке и финансированию кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон»; однако когда ее попросили поделиться подробностями, она сменила тему и начала разговор о законе Магнитского от 2012 года. Этим законом были введены санкции против высокопоставленных российских чиновников, и он настолько возмутил Путина, что тот запретил американцам усыновлять детей из России. По словам Трампа-младшего, для него это была абсолютно новая тема: «До того дня я ни разу не слышал о законе Магнитского и не был знаком с этим вопросом».

Трамп-младший сказал, что закончил встречу и не помнит, обсуждал ли он ее впоследствии. «Я помню, что когда мы вышли из кабинета, Роб подошел ко мне и извинился, — отметил Трамп в своем заявлении. — Я не помню, чтобы нам предлагали или передавали какие-то документы. Встреча длилась минут 20-30, и я больше никогда не обсуждал ее с Робом и Эмином. Я не помню, чтобы обсуждал ее с Джаредом, Полом или с кем-то еще. Короче говоря, я больше о ней не думал».

Когда пресса рассказала в июле об этой встрече, Трамп-младший не стал давать о ней полный отчет, как он сделал это сегодня, а ограничился дезориентирующим заявлением, составленным с помощью отца, где говорится, что русские и люди из штаба Трампа «обсуждали в основном программу усыновления детей из России». Сегодня без ответа остается вопрос о том, почему президент и его сын солгали, когда им начали задавать первые вопросы об этой встрече, которую Дон-младший и Джаред Кушнер сегодня представляют как безобидную и бессобытийную.

Райан Лицца — вашингтонский корреспондент The New Yorker, также участвующий в передачах CNN.