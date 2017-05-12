Дональд Трамп призвал Украину и Россию к миру

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Украину и Россию в миру.

Американский лидер в своем Twitter-аккаунте опубликовал снимки с министрами иностранных дел Украины и России Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым и написал: "Вчера, в один день, у меня были встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным".

Вместе с тем президент США прикрепил к посту хэштег #LetsMakePeace ("Давайте заключим мир").

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поможет сохранить многие жизни.