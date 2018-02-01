Дональд Туск розкритикував скандальний польський закон про Інститут національної пам'яті

Голова Європейської ради, колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував скандальний закон про Інститут національної пам'яті.

Про це Дональд Туск написав в Twitter.

"Будь-хто, хто поширює неправдиві формулювання про "польські табори", завдає шкоди доброму імені та інтересам Польщі. Автори закону сприяли поширенню цього брудного наклепу в усьому світі, фактично, як ніхто раніше", - зазначив Туск. повідомляє тeлeканал "Прямий"

Kto rozpowszechnia klamliwe sformulowanie o "polskich obozach", szkodzi dobremu imieniu i interesom Polski. Autorzy ustawy wypromowali to podle oszczerstwo na caly 'swiat, skutecznie jak nikt dotad. A wiec, zgodnie z ustawa...

- Donald Tusk (@donaldtusk) 1 февраля 2018 г.

Як повідомляв "Прямий", у Держдепі США заявили, що польський закон про Інститут національної пам'яті може підірвати свободу слова та академічний дискурс, а також нашкодити стосункам Польщі з Ізраїлем та США.

Нагадаємо, сенатські комісії Польщі підтримали без поправок новелізацію до Закону про Інститут національної пам'яті, який також передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів.

У парламенті Ізраїлю розглянуть законопроект, згідно з яким польський закону про покарання за заяви про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.

Як повідомляв "Прямий", законопроект "про бандерівську ідеологію" стосується тільки тих, хто публічно і "всупереч фактам"заперечують такі злочини як заперечення або применшення відповідальності виконавців злочинів, скоєних формуваннями, що колаборували з III Німецьким Рейхом.

Сейм Польщі в п'ятницю, 26 січня, прийняв закон про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології". МЗС України у відповідь на такі дії польської сторони заявило, що глибоко стурбоване фактом ухвалення 26 січня 2018 року Сеймом Польщі закону про заборону пропаганди так званої "бандерівської ідеології". У МЗС виразили сподівання, що Сенат Польщі при розгляді даного законопроекту виявить політичну мудрість стосовно питань, які можуть негативно вплинути на розвиток двосторонніх відносин.

Як повідомляв "Прямий", вперше за історію ЄС запущений механізм введення санкцій проти Польщі. Польській владі закидають порушення "цінностей ЄС" через ухвалення суперечливих законів, що дають старт судовій реформі.