Допоможуть впоратися з міграційною кризою: Британія відправить до Польщі своїх солдатів

У рамках підтримки до Польщі відправлять близько 150 британських солдатів. Їх спрямують на білорусько-польський кордон у зв'язку з міграційною кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

Рота британських інженерних військ налічуватиме 100-150 солдатів. За словами міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса, вони підтримають Польщу, щоб гарантувати, що її кордон надійно закріплений і показати, що цей тип гібридної війни з Білорусі не пройде і не допускатиметься.

На зустрічі з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком, яка пройшла 18 листопада, Уоллес додав, що солдатів буде відправлено "через декілька днів чи тижнів".

"Що ми збираємося зробити, так це відправити певну кількість інженерів - частина армії, яка будує паркани чи дороги, а також створює інфраструктуру. Ми будемо використовувати цю частину наших сил, щоб допомогти полякам і, можливо, іншим країнам Балтії убезпечити свої кордони", - сказав міністр Британії.

Нагадаємо, Велика Британія та Польща підписали заяву про наміри, згідно з якою британські виробники допоможуть Варшаві розробити систему ППО Narew.



