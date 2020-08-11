Друге звернення Тихановської записували в ЦВК під диктовку силовиків

Відеозвернення суперниці Лукашенка Світлани Тихановської було записане ще в Мінську, під наглядом силовиків.

Про це заявила представниця виборчого штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова - пише "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

За її словами, Тихановська провела три години за зачиненими дверима з силовиками у приміщенні Центрвиборчкому. Вона прийшла до ЦВК вчора, близько 16:00, з декількома колегами, у тому числі Колесніковою, щоб подати скаргу щодо виборів. Далі Колеснікову не пропустили, всередину пішли тільки Тихановська та адвокат Максим Знак.

"Там Світлану запросили в кабінет Лідії Єрмошиної - голови ЦВК. Вона пішла туди, адвокат залишився чекати у приймальні. Єрмошина дуже швидко залишила кабінет, Світлана залишилася там сам на сам з двома високопосадовцями правоохоронних органів. Це тривало три години. У цей час у кабінет заходили люди з відеоапаратурою. Світлана була без зв'язку з нами. Нещодавнє відео - результат цих трьох годин", - розповіла Марія Колеснікова.

При цьому "Радіо Свобода" знайшло доказ, що саме в цьому кабінеті з силовиками Тихановська записувала своє відеозвернення. Вони порівняли старі фотографії кабінету і кадр із відео - на знімках один і той же диван.

Журналісти порівняли старі фотографії кабінету і кадр з відео - на знімках один і той же диван.

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала відеозвернення, в якому закликала своїх прихильників припинити акції протесту в містах країни. Відео опублікував провладний білоруський Telegram- канал "Жовті сливи" без вказання джерела.