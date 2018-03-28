"Друзья России" в Евросоюзе не собираются высылать российских дипломатов: список

Резонансное дело об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании заставило ряд стран, в частности участниц Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канаду принять решение о высылке российских дипломатов.

Однако при этом в Евросоюзе некоторые из стран до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Всего набралось девять стран-"отказников", однако, некоторые государства наверняка присоединятся к большинству стран ЕС в ближайшие дни, как уже присоединились Бельгия и Ирландия.

Страны, выразившие нежелание высылать российских дипломатов:

1. Словакия. МИД Словакии стремится вести себя осторожно, заявив, что на дальнейшие шаги, которые страна готова предпринять, будет влиять развитие ситуации, а также ответ России на действия стран ЕС.

2. Португалия. Страна не планирует высылать россиян, в МИД государства заявили, что что предпочитают совместные действия на уровне 28 стран ЕС, а не двусторонние шаги - а высылка дипломатов, если верить угрозам Кремля, будет обоюдной.

3. Австрия. Австрия считает, что как нейтральная страна должна стать мостом между РФ и Западом, и сохранить контакты с россиянами. В австрийскую правящую коалицию входит крайняя правая Партия свободы, которая подписала соглашение о сотрудничестве с правящей российской партией "Единая Россия".

4. Мальта. Мальтийское правительство, которое заработало сотни миллионов евро на продаже паспортов ЕС богатым россиянам, заявило, что не будет выдворять дипломатов РФ, якобы потому, что дипломатическая миссия Мальты в Москве очень немногочисленна, а любой ответ России фактически прекратит дипломатические отношения.

5. Болгария. Это государство имеет прочные деловые связи с российскими фирмами, поэтому там причиной отказа от высылки дипломатов РФ назвали то, что страна сейчас председательствует в ЕС, поэтому должна поддерживать нейтралитет.

6. Греция. В правящую коалицию страны, как и в Австрии, входит пророссийская крайняя правая партия - "Независимые греки", и Греция заявила, что никогда не будет вводить санкции против постоянного члена Совета безопасности ООН, более того - что она хотела бы получить от Великобритании больше доказательств того, что на самом деле произошло в Солсбери.

7. Кипр. "Остров оффшоров", чьи банки держат миллиарды евро российских денег и который тоже продает паспорта ЕС богатым россиянам, последовал примеру Греции.

8. Словения. Министр иностранных дел Словении Карл Эржавец заявил ранее, что слишком рано принимать любые решения, потому что сначала необходимо выяснить, что именно произошло в Британии.

9. Люксембург. О каких-либо комментариях со стороны Люксембурга не известно.

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Напомним, на сегодняшний день к решению Великобритании, первоначально объявившей о выдворении российских дипломатов со своей территории, присоединились более 20 стран. Таким образом, на данный момент высылка коснется 143 российских дипломатов.

Власти РФ заявили, что будут руководствоваться принципом взаимности в вопросе ответа на выдворение российских дипломатовиз стран Евросоюза, США, Канады и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение об ответных действиях примет Владимир Путин.

5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия. По данным следствия, против Скрипачей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства.