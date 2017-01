Д.Трамп и вице-президент М.Пенс с семьями приехали в церковь на богослужение

Избранный президент США Дональд Трамп приехал на традиционное богослужение перед инаугурацией в церкви напротив Белого дома, передает УНН со ссылкой на CNN.

Отметим, что Дональд Трамп вместе с женой Мелании, а также вице-президент Майкл Пенс и члены их кабинета вместе с семьями и друзьями примут участие в традиционном богослужении в церкви святого Иоанна напротив Белого дома.

President-elect Donald Trump and Melania Trump arrive at St. John's Church for a prayer service ahead of his #inauguration . # Trump45 pic.twitter.com/ySs8NtO544 - Fox News (@FoxNews) 20 января 2017 г.

Напомним, поход на богослужение в церковь открывает ряд мероприятий в день инаугурации.

Как сообщал УНН, количество демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа выросло до 62.

Ранее Дж.Льюис назвал Д.Трампа "нелегитимным президентом" из-за вмешательства России в ход избирательной кампании. В ответ Д.Трамп написал в Twitter: "Все это разговоры, разговоры, разговоры - и никаких действий или результата".

Кроме того, тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.