Д.Трамп о запуске КНДР ракеты: США поддерживают Японию на 100%

После запуска баллистической ракеты Северной Кореей, президент США Дональд Трамп на совместной с премьер-министром Японии Синдзо Абэ пресс-конференции во Флориде заявил о стопроцентной поддержке страны со стороны США, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что США поддерживают Японию на 100%", - заявил Д.Трамп.

В свою очередь С.Абэ осудил запуск баллистической ракеты КНДР, назвав такой шаг страны "абсолютно невыносимым".

Как сообщал УНН, Северная Корея запустила баллистическую ракету .