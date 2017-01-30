Д.Трамп пообещал полное восстановление выдачи виз в США через три месяца

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 90 дней будет восстановлена выдача виз гражданам мусульманских государств, попавшим в список ограничений, передает УНН со ссылкой на Reuters.

За 3 месяца планируется провести проверку существующих служб безопасности, которые работают в сфере миграции,

Он также в очередной раз заявил, что ограничения для граждан семи стран были введены независимо от их вероисповедания.

"Дело не в религии - дело в терроризме и желании сохранить страну в безопасности", - заявил Д.Трамп.

Как сообщал УНН, сразу несколько актеров во время вручения престижной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе выступили с критикой указа президента Дональда Трампа о запрете на въезд для мигрантов из перечня преимущественно мусульманских стран.