Д.Трамп прибыл в Италию для встречи с Папой Римским

Президент США Дональд Трамп прибыл в Италию во вторник накануне встречи с Папой Римским Франциском и итальянскими лидерами на третьем этапе своего первого международного перелета с момента вступления в должность, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Air Force One приземлился в аэропорту Леонардо да Винчи, где Д.Трамп и его жену Меланию встречали министр иностранных дел Италии Анджелино Алфано. Пару затем отвезли в резиденцию посла США в самом сердце Рима.

Д.Трамп будет пребывать в Италии менее 24 часов перед вылетом в Брюссель для переговоров с руководителями Европейского союза и НАТО. Он вернется в Италию в четверг на саммит G7 основных промышленно развитых стран, который состоится на Сицилии.

Как сообщал УНН, Папа Римский пообещал провести искренний разговор с Д.Трампом.