Д.Трамп встретится с кандидатами на должность директора ФБР

Президент США Дональд Трамп встретится с кандидатами на должность директора Федерального бюро расследований. Об этом сообщил пресс- секретарь президента США Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам Ш.Спайсера, среди кандидатов - бывший независимый сенатор США Джо Либерман и исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

Как сообщал УНН, 10 мая президент США Дональд Трамп отстранил директора ФБР Джеймса Коми от выполнения своих обязанностей. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.