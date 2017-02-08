Д.Трамп завершил формирование своей амдинистрации

Президент США Дональд Трамп завершил формирование своей амдинистрации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома ."Президент Дональд Трамп сегодня официально объявил 24 лиц, которые будут работать с ним в (составе) его кабинета", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что считает позором то, что формирование его администрации до сих пор не завершено из-за противодействия демократов.

Как сообщал УНН, впервые за всю историю США член правительства был утвержден благодаря вмешательству вице-президента страны, который одновременно занимает пост президента Сената .