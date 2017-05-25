Д.Туск заявил, что Д.Трамп одного с ним мнения о конфликте на Донбассе

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что в вопросе конфликта на Донбассе президент США Дональд Трамп придерживается той же позиции, что и евролидер. Об этом говорится в обнародованных пресс- службой заметках Дональда Туска после встречи с американским президентом, передает УНН.

"Я не уверен на сто процентов, что сегодня мы можем сказать - мы, господин президент Трамп и я, - что у нас есть общее мнение о России, хотя, когда дело доходит до конфликта в Украине, похоже, мы были на одной линии", - отметил Д.Туск.

Напомним, Д.Туск после встречи с президентом США Д.Трампом в Брюсселе призвал к консолидации вокруг западных ценностей, а не только интересов.