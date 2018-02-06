Дубай готов полностью отказаться от бумажного документооборота

Официально запущены амбициозные "безбумажные" планы правительства Дубая к 2021 году. Его Высочество шейх Хамдан бин Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая и председатель Исполнительного совета Дубая, открыли "Духовную стратегию безбумажной печати" на церемонии в ОАЭ. Об этом сообщает издание Аrnnewscentre.ae. В частности, сообщается, что согласно новому плану, ни один сотрудник или клиент правительства Дубая не должен будет печатать любой бумажный документ после 2021 года. Введение новой стратегии соответствует концепции превращения эмирата в полноценный умный город. Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 31 декабря 2017 года, начал действовать безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами.

