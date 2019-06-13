Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, но считает, что сейчас это не возможно

Президент Польши Анджей Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, но по его мнению, на данный момент это маловероятно. Об этом Дуда заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает пресс-служба американского Белого дома.

"Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное, имперское лицо, и мы не хотим быть частью российской сферы влияния", - сказал Дуда.

При этом он назвал Россию "большим соседом Польши, с большим потенциалом, чем у Польши".

При этом он вспомнил, как на протяжении истории Польша сражалась за свою свободу, несмотря на территориальные претензии со стороны России в разные периоды.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.