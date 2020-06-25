Дуда на пресконференції з Трампом говорив про Україну

Президент Польщі Анджей Дуда нагадав у Білому домі, що Росія розпочала війну проти України й анексувала Крим

Про це Дуда заявив на спільній пресконференції в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом, передає Depo.ua з посиланням на "Укрінформ".

"У 2014 році Росія напала на Україну, анексувала Крим, окуповує частини Донецької та Луганської областей, раніше напала на Грузію, а тому 2014 рік був роком побоювань (для Польщі, - ред.). Сьогодні присутність американських військ в Польщі показує, що 5-та стаття Вашингтонського договору сприймається серйозно, і якщо хтось хотітиме напасти на Польщу, то для нього не буде м'якої посадки", - заявив Дуда.

Відповідаючи на запитання, чи візит до США у день військового параду у Москві є збігом обставин чи продуманим ходом Дуда відповів: "Я представляю у США польські інтереси і не беру участі у парадах у Москві".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову Стратегію національної безпеки, в якій політика Росії вважаєтсья основною загрозою.