Дуда переміг на президентських виборах в Польщі з відривом більше 2%, - остаточні результати

За результатами підрахунку 100% голосів, відданих під час другого туру президентських виборів у Польщі, за чинного президента Анджея Дуду проголосували 51,03% виборців

Про це повідомляє Hromadske з посиланням на Державну виборчу комісію Польщі.

За опонента Дуди, Рафала Тшасковського, віддали голоси 48,97% виборців. Таким чином, розрив між результатами кандидатів склав трохи більше 2%, або трохи більше 422 тис. із майже 20,5 млн голосів.

Явка на виборах склала 68,18%, що стало рекордом за історію виборів у незалежній Польщі.

Президент Володимир Зеленський привітав свого польського колегу Анджея Дуду з перемогою на виборах і запросив в Україну.