Дуда повідомив, що глава МЗС Польщі запропонував йому призначити послом в Україні свого заступника Ціхоцького

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович запропонував президенту Польщі Анджею Дуді призначити послом Польщі в Україні нинішнього заступника глави МЗС країни Бартоша Ціхоцького. Про це Дуда розповів 22 грудня в ефірі радіо Trójka, повідомила прес-служба президента.

"Наближаються президентські вибори в Україні, тож час дуже гарячий, і пропозиція полягає в тому, щоб туди вирушив Ціхоцький, тому це фактичне посилення цього політичного представництва, а також зміцнення зв'язків із міністерством закордонних справ", - сказав Дуда.

19 грудня президент Польщі підписав розпорядження, згідно з яким Польща відкликає посла в Україні Яна Пєкло. Його каденція завершиться 31 січня.

Глава канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський заявляв, що відкликання посла, яке відбулося на підставі клопотання міністра закордонних справ, "не має нічого спільного з оцінкою польсько-українських відносин".