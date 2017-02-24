DW: Мартина Шульца обвиняют в финансовых нарушениях

Европейская инстанция проверяет, являются ли сообщения о сомнительных действиях Шульца в его бытность председателем Европарламента основанием для официального расследования.

Председатель комитета Европарламента по контролю за бюджетом Инге Грэсле (Inge Gr"assle) обвинила нынешнего кандидата в канцлеры ФРГ от Социал- демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца (Martin Schulz) в "фаворитизме чистейшей воды".

Сейчас Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством проверяет, являются ли сообщения о сомнительных повышениях в должности и выплате премий во время председательствования Шульца в Европарламенте достаточным основанием для официального расследования. Среди прочего речь идет о пресс-атташе Шульца и менеджере его нынешней предвыборной кампании Маркусе Энгельсе (Markus Engels)

В интервью газете Ruhr Nachrichten, опубликованном в пятницу, 24 февраля, Грэсле заявила: "Шульц в первый день своей работы в качестве председателя Европарламента подписал распоряжение о том, что местом работы Энгелься значился Брюссель, хотя тот жил и работал в Берлине". Она также отметила, что Энгельс в 2012 году был отправлен в длительную служебную командировку в Берлин, где жил в то время. Но, поскольку местом его работы считался Брюссель, он получал различные надбавки и командировочные деньги.

Комитет отправил обширный опросник в управление делами Европарламента, которое должно представить ответы до 3 марта. При этом в управлении пока не видят каких-либо нарушений закона бывшим председателем Парламента ЕС.

Сам Шульц до сих пор не прокомментировал эти обвинения.

Deutsche Welle

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