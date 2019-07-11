DW: МИД Австрии изучает национальные интересы в деле экстрадиции Фирташа в США

Экстрадировать Фирташа невозможно до тех пор, пока МИД, который изучает этот вопрос, не сформирует правоохранителям свою официальную позицию.

Вопрос экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа сейчас находится на стадии внимательного изучения министерством иностранных дел Австрии - в частности, австрийские дипломаты анализируют соответствие выдачи миллиардера национальным интересам государства, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информацию министерства юстиции Австрии.

Согласно информации австрийского Минюста, экстрадировать Фирташа невозможно до тех пор, пока МИД, который изучает этот вопрос, не сформирует правоохранителям свою официальную позицию.

"Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение "с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия". Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Deutsche Welle отправило запрос в МИД Австрии с просьбой очертить временные рамки рассмотрения вопроса экстрадиции Фирташа и ответить на вопрос, проводятся ли австрийскими дипломатами консультации по этому поводу с Вашингтоном. Однако запрос издания остался без ответа.

Напомним, Верховный суд Австрии 25 июня не нашел процессуальных нарушений в решении Высшего земельного суда Вены, признавшим допустимой экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, оставив его в силе.

5 июня американский сенатор Роджер Уикер заявил, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заработал на газовом рынке Украины "сотни миллионов незаконных доходов" в то время, пока ожидал экстрадиции в США. Сенатор отметил, что, несмотря на арест, Фирташ продолжает заниматься коррупцией в Украине. По его оценкам, бизнесмен мог заработать на этом после ареста около $ 1,5 миллиарда.

По материалам: Deutsche Welle