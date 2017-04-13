DW: Трамп больше не считает НАТО устаревшим

После встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом Дональд Трамп заявил, что более не считает НАТО устаревшей организацией. Об этом сообщает DW.

Встреча состоялась 12 апреля в Вашингтоне. Трамп призвал к поиску новых решений, чтобы сделать НАТО более действенным инструментом для реагирования на современные вызовы,которыми являются миграция и терроризм. При этом он напомнил, что заявлял о том, что НАТО устарело, но больше так не считает.

Также президент США сказал, что сомневается, что сирийская власть осуществила химатаку, не предупредив об этом Россию. И добавил, что нужно стремиться наладить отношения с Москвой.

"Было бы замечательно, если бы НАТО и США могли договориться с Россией. Россия - сильная страна", - сказал Трамп.

Напомним, что после инаугурации Трамп заявил, что не доволен результатами деятельности НАТО и ООН. В частности, соотношением вклада своей страны в международные организации и итогами "на выходе".

Как сообщала "Страна", США не намерены значительно увеличивать свое присутствие в сирийском конфликте. Об этом президент США Дональд Трамп вечером 11 апреля 2017 заявил в интервью Fox Business.

Комментируя нанесенный по его приказу удар по сирийской авиабазе, Трамп высказал мнение, что США должны были предпринять подобные действия еще при прежней администрации Барака Обамы.