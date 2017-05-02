DW: В Беларуси 1 мая задержаны активисты оппозиции и журналисты

1 мая в Минске и других городах Беларуси милиция задержала активистов оппозиции и журналистов независимых СМИ. Некоторые из них были отпущены, других ожидают суды.

В Минске в понедельник, 1 мая, после несанкционированного митинга и шествия по центральному проспекту Независимости задержан один из организаторов мероприятия, председатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец. Он находится в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома, сообщила в сети Facebook его супруга Ольга.

Дежурный милиционер ЦИП подтвердил DW факт задержания Северинца и назвал причину - административное правонарушение. Слушания по делу пройдут 2 мая в суде Центрального района. Ранее пресс-служба БХД заявляла, что Павел Северинец исчез после первомайской акции оппозиции в Минске.

В тот же день вечером в Минске был задержан еще один участник акции, активист общественной кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярский. По информации правозащитного центра "Весна", он находится в РУВД Центрального района.

Первомайские акции оппозиции в Беларуси

В первомайской акции в Минске участвовали несколько сотен человек. Они приняли резолюцию с требованиями: вернуть власть народу путем проведения свободных выборов, отменить "декрет о тунеядстве", освободить арестованного на 5 суток лидера Белорусского национального конгресса (БНК) Статкевича и других преследуемых по политическим мотивам. Митинг и шествие в центре белорусской столицы проходили под контролем милиции, во время акции задержаний не проводилось.

В этот же день в Пинске незадолго до начала запланированных оппозицией акций прошли превентивные задержания активистов. Среди них - координатор движения "За свободу" Алесь Романович. В Бресте милиция задержала 6 человек - инициаторов и участников акции "Белые листы", вышедших в центр города с чистыми листами бумаги в руках. Суды над ними состоятся 2 мая. В Могилеве за распространение листовок задержаны трое оппозиционеров из партии "Справедливый мир". Трое активистов также задержаны в Барановичах, двое - в Слониме.

Задержания активистов и журналистов

В Гомеле утром 1 мая незадолго до санкционированного митинга были задержаны активист Андрей Макаров, якобы по подозрению в краже велосипеда, и участник акций "недармоедов" Виктор Рубцов. После митинга гомельская милиция на несколько часов задержала журналистку Марину Дробышевскую, которая сотрудничает с независимым телеканалом "Белсат".

Кроме того, в отношении журналистки Ларисы Щиряковой в Гомеле был cоставлен административный протокол "о нарушении законодательства о СМИ". Накануне, 30 апреля, был задержан еще один гомельский журналист Евгений Меркис, ранее освещавший акции протеста против "декрета о тунеядстве". 2 мая его будут судить по обвинению в мелком хулиганстве.