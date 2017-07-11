Джихадисты ИГ объявили о смерти главаря аль-Багдади - СМИ

В иракской провинции Найнава неназванный источник в среде исламистов подтвердил слухи о ликвидации главаря террористической сети Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади. Эти данные, пока еще не подтвержденные властями страны, передает иракский канал Al Sumariа.

Сообщается, что близкий соратник аль-Багдади еще во время пятничной речи в мечети в городе Таль-Афар на запад от Мосула намекал о том, что главаря ИГ уже нет в живых. В минувшее воскресенье боевики сняли запрет на огласку этой информацию - ранее за слухи о смерти аль-Багдади в лучшем случае наказывали 50 ударами плетей.

По неподтвержденным данным, на днях боевики казнили одного из своих главарей-имамов и близкого соратника Абу Бакра за то, что те в одном из "эмоциональных публичных обращений" к подельникам рассказали о его смерти.

Кроме того, в распространенном среди "командиров" подразделений ИГ заявлении говорится, что в ближайшее время будет объявлено имя его преемника.

Утром 16 июня в Минобороны РФ заявили, что "проверяют данные" об уничтожении аль-Багдади авиаударом ВВС РФ по южному пригороду сирийского города Ракка. Ракетно-бомбовый удар якобы был произведен в ночь на 28 мая по "командному пункту во время совещания лидеров ИГ".

В апреле 2015 года СМИ сообщили, что лидер ИГ якобы умер от ранений. Позже The Guardian сообщила, что он остался жив, но "полностью парализован". Эти данные так и не получили подтверждения.

В конце 2016 года Госдеп США повысил сумму вознаграждения за информацию об аль-Багдади: данные, которые могут привести к установлению его местонахождения или аресту, оценили в $25 млн.