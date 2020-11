Джо Байден прокоментував свою перемогу на виборах президента США

І опублікував ролик з гаслом "Майбутнє для всіх американців"

Обраний президент США Джо Байден в твіті прокоментував свою перемогу над чинним главою Білого дому Дональдом Трампом на виборах.

"Америко, для мене велика честь, що ви вибрали мене керівником нашої великої країни. Майбутня робота буде важкою", - твітнув Байден після результатів з Пенсільванії та Невади, які допомогли подолати рубіж у 270 голосів Колегії вибірників.

Байден в цьому ж твіті пообіцяв, що буде "президентом для всіх американців, незалежно від того, голосували ви за мене чи ні".

America, I'm honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans - whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me.

pic.twitter.com/moA9qhmjn8- Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Також вже відомо про те, що о 3 годині ночі за Києвом Байден звернеться до нації.

Першими перемогу ексвіцепрезидента спрогнозували CNN та Associated Press. Потім це зробив консервативний Fox News.