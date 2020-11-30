Розтягнення щиколотки та тріщини в двох кістках стопи.

Новообраний президент США Джо Байден травмував ногу, граючись із власним собакою.

Байдену вже наклали невеликий гіпс, який доведеться носити найближчі кілька тижнів.

Зазвичай такі травми легко загоюються. Однак Байдену - 78, і він найстарший президент в історії Сполучених штатів.

Лікарі кажуть, з віком такі травми можуть загоюватись довше. Родина Джо Байдена має двох вівчарок, а після переїзду до Білого дому заявили - планують завести ще й кота.