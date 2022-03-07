Джоан Роулінг та Джіджі Хадід пожертвують мільйони доларів на допомогу українським дітям та армії

Популярна британська письменниця Джоан Роулінг із початком війни в Україні у лютому 2022 року звернулася до своїх шанувальників із проханням жертвувати гроші на допомогу українським дітям, яким довелося стати свідками жорстоких дій окупантів. Тепер авторка "Гаррі Поттера" повідомила, що до вже зібраних пожертв додасть власні кошти і тоді загальна сума складе 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів). А ось всесвітньо відома модель Джіджі Хадід вирішила надати фінансову підтримку ЗСУ.

Зірка подіумів у своєму Instagram заявила, що віддасть усі свої гроші, зароблені на показах осінь-зима 2022 року, на підтримку Україні. Вона зазначила, що не можна заплющувати очі на людську несправедливість.

Роулінг опублікувала пост, де зазначила, що благодійна організація Lumos, засновником якої є сама британська письменниця, може допомогти тисячам українських дітей, які постраждали від війни країни-агресора Росії проти України.

"Я особисто зіставлю пожертвування на це звернення до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Щиро дякую всім, хто вже пожертвував, ви даєте можливість "Люмосу" виконувати важливу роботу для деяких з найбільш вразливих дітей в Україні", – заявила творець франшизи про школу чарівників у своєму Twitter-акаунті.

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