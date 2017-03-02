Джон Маккейн призвал создать комитет по расследованию «влияния России на выборы в США»

Сенатор Джон Маккейн считает, что Конгрессу США нужно организовать специальный комитет по расследованию якобы оказанного Россией влияния на американские выборы. По мнению господина Маккейна, действия России были направлены на то, чтобы «разрушить американскую демократию». «Мы должны начать уделять гораздо больше внимания русским и тому, что они делают в Европе, а конкретно сейчас они пытаются определить исход выборов во Франции, используя кибертехнологии»,— пояснил сенатор в эфире CNN.

С призывом создать независимую комиссию для расследования «вмешательства России в выборы в США» ранее выступили члены демократического меньшинства в Конгрессе. В качестве модели было предложено взять комиссию, расследовавшую теракты 11 сентября 2001 года.