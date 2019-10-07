Джонсон намерен обратиться в Верховный суд для проведения Brexit без сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов начать судебный процесс в Верховном суде, чтобы убедить Великобританию выйти из Европейского союза в этом месяце без каких-либо сделок, сообщает Daily Telegraph.

Джонсон хочет пойти в Верховный суд, чтобы избежать необходимости писать письмо с просьбой о задержке в Brexit, как это предусмотрено в законе Бенна. Этот закон требует просить у Европейского союза отсрочку до 31 января 2020.

Принятый в прошлом месяце под давлением оппозиции документ обязывает главу правительства потребовать отсрочку, если до 19 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения об условиях Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вновь приостановить работу парламента.