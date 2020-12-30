Джонсон підписав угоду про відносини з ЄС після Brexit

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про відносини Британії та Євросоюзу після Brexit. Про це повідомляє Sky News у середу, 30 грудня.

Джонсон підкреслив, що угода - "початок прекрасних відносин між Великобританією і нашими друзями і партнерами в Європейському Союзі".

При цьому від імені Євросоюзу угоду підписали голова Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Угоду між ЄС і Британією узгодили 24 грудня. А сьогодні вранці її підписали лідери ЄС.

При цьому в ЄК заявили, що операцію з Brexit не встигнуть ратифікувати. У зв'язку з цим підготували проект постанови Ради ЄС про підписання та тимчасове використання торговельної угоди.