Джонсон вводить повторний локдаун в Англії до грудня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про введення з 5 листопада в Англії полегшеного варіанту режиму самоізоляції на чотири тижні через зростання темпів поширення коронавірусу COVID-19.

"З четверга основний посил буде тим же (що і під час самоізоляції навесні - ІФ) - залишайтеся вдома", - заявив прем'єр у суботу. Він пояснив, що в понеділок обговорить цей план із урядом, в середу відбудеться голосування в парламенті, а в четвер - почнеться самоізоляція.

За словами Джонсона, "немає альтернативного" вирішення ситуації з коронавірусом.

Режим самоізоляції триватиме до 2 грудня. У цей час жителям Англії буде дозволено залишати будинки тільки в разі потреби - для поїздок на роботу, навчання або для здійснення покупок у продовольчих магазинах. Прогулянки теж будуть дозволені. Бари і ресторани зможуть працювати тільки на винос.

Магазини, за винятком продуктових, перукарні, салони краси, а також для відпочинку також призупинять свою роботу.

При цьому, школи, коледжі та університети продовжать працювати.

Люди, які не можуть працювати з дому, зокрема, будівельники чи працівники на виробництві, можуть продовжити відвідувати робочі місця.

В Англії також закриють спортзали, при цьому людям дозволено продовжити тренування на свіжому повітрі без обмежень з людьми з одного будинку або з однією людиною з іншого будинку.

Вводиться заборона на поїздки за кордон за винятком поїздок з робочою метою.

За даними телеканалу Sky News, члени парламенту проголосують за посилення заходів у середу, 4 листопада.

Прем'єр визнав, що ці заходи боляче вдарять по малому і середньому бізнесу, і пообіцяв підтримувати його.

Джонсон наголосив, що не хоче, щоб режим самоізоляції став таким же жорстким і важким для населення, як це було навесні. Крім того, він запевнив, що вже на початку наступного року очікуються великі успіхи стосовно боротьби проти COVID-19. Зокрема, прем'єр розраховує, що в той час британці вже матимуть вакцину від коронавірусу.

Він попередив, що через коронавірусну інфекцію британцям навряд чи вдасться відзначити Різдво так, як вони звикли це робити.

"Різдво цього року пройде не так, як завжди. Можливо, відмінності будуть істотними", - заявив британський прем'єр.

Його рішення торкнеться тільки Англії. Решта частини Великої Британії самостійно вирішують, як їм слід боротися проти коронавірусу.

У свою чергу старший міністр Майкл Гоув заявив телеканалу Sky news що режим самоізоляції в Англії, який повинен діяти з 5 листопада до 2 грудня, може тривати довше, якщо рівень захворюваності коронавірусом не впаде.

"З таким дуже небезпечним вірусом, його здатністю так швидко поширюватися, було б нерозумно передбачати з абсолютною певністю, що трапиться в наступні чотири тижні", - сказав він, зазначивши при цьому, що в уряду є точний план дій на ці тижні.

Шотландія, Вельс і Північна Ірландія на тлі ситуації з коронавірусом раніше вже повторно ввели часткові обмежувальні заходи, нагадують західні ЗМІ.

Як зазначають ЗМІ, наукові радники британського уряду попереджали владу, що показники поширення коронавірусу випереджають їх передбачення, і якщо поточний рівень інфікування збережеться, то до початку грудня, коли зимова погода ще сильніше погіршить ситуацію, система охорони здоров'я вичерпає ресурс відділень інтенсивної терапії.

Тим часом, лідер головної опозиційної Лейбористської партії Кир Стармер заявив, що самоізоляція в Англії була введена занадто пізно: в результаті вона триватиме довше, ніж було можливо, і дорого обійдеться населенню країни. Також Стармер закликав владу поліпшити систему відстеження заражень, щоб гарантувати закінчення режиму самоізоляції на початку грудня.

Тим часом, медичні служби Великої Британії за добу діагностували 23 254 випадки коронавірусу COVID-19, повідомило британське видання The Guardian у неділю.

Також була зафіксована смерть 162 осіб, заражених COVID-19.

Показники за попередню добу склали 21 915 і 326 відповідно. Однак, зазначає видання, більш низькі цифри смертності за неділю часто виникають через затримку в переданні даних про епідеміологічну обстановку.

Всього, зазначає The Guardian, у Великій Британії виявили понад 1 млн випадків коронавірусу - 1 034 914. Кількість померлих з COVID-19 зросла до 46 717.