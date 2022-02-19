Джонсон: Якщо Путін вважає, що НАТО відступить - він переконається, що все буде навпаки

У разі вторгнення Росії в Україну буде застосовано найжорсткіші санкції щодо компаній та приватних осіб.

Про це під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції сказав прем'єр- міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Укрінформ.

"Ми не знаємо, що має намір зробити президент Путін, але ознаки нехороші, тому ми повинні об'єднатися. Ми працюємо з ЄС і США і складаємо найжорсткіший пакет санкцій. У разі вторгнення Росії в сусідню державу ми застосуємо до російських приватних осіб та компаній найжорстокіші заходи. Вони не зможуть отримувати гроші на лондонських фінансових ринках. Ми відкриємо "матрьошки" і почнемо докопуватися до найменшої, поки не встановимо, хто отримує вигоду від роботи цих компаній. Якщо президент Путін вважає, що своїми діями він може змусити НАТО відступити, залякати, то він переконається, що все буде навпаки", - заявив Джонсон.

А також наголосив, що в разі вторгнення Росії в Україну це сколихне увесь світ і становитиме небезпеку для всіх.

"Ми були в Києві і запевнили українців, що відстоюватимемо їх до останнього, їх суверенітет і незалежність. Але як безглуздо звучатимуть ці слова, якщо зараз, коли небезпека, ми просто відвернемося. Вторгнення в Україну лунатиме по всьому світу", - зазначив він.

Джонсон підкреслив, що якщо Україна зазнає вторгнення, то світ стане свідком руйнування демократичної держави.

"Життєво необхідно винести правильні уроки з 2014 року. Що б не відбувалося в наступні дні і тижні, ми не можемо дозволити європейським країнам злякатися Росії. Ми не можемо дозволити російській агресії змінити безпеку в Європі", - наголосив він.

Водночас британський прем'єр висловив сподівання, що дипломатія досягне успіху. І підкреслив, що треба позбутися залежності від путінських нафти та газу.

Мюнхенська безпекова конференція проходить 18-20 лютого офф-лайн. Участь у ній беруть близько 30 голів держав і урядів, у тому числі Президент України Володимир Зеленський, і понад 100 міністрів.