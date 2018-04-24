Джордж Буш-старший попал в реанимацию

В Соединенных штатах Америки госпитализировали 41-го президента страны Джорджа Герберта Уокера Буша (Джорджа Буша-старшего). Соответствующее заявление распространила семья экс-президента, сообщает The Hill.

Сейчас Джордж Буш-старший находится в реанимации. В больницу он попал еще накануне в связи с инфекционным заболеванием.

Сейчас Буш реагирует на лечение и идет на поправку.

Джордж Буш-старший был госпитализирован на следующий день после похорон его жены Барбары. Она была одной из женщин, которыми американцы больше всего восхищались.

Бывшая первая леди США - супруга 41-го президента Джорджа Буша-старшего и мать 43-го президента Джорджа Буша-младшего - умерла в возрасте 92 лет, сообщил официальный представитель семьи Джим Макграт.

Ранее в США на 103 году жизни в хосписе Оберна, штата Мэн, умер бывший сотрудник Управления стратегических служб (OSS) Ирвинг Айзексон, который шпионил за гражданами СССР и советскими войсками в Германской Демократической Республике.

По материалам: The Hill