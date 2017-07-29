Джордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детей

Американский актер Джордж Клуни намерен подать в суд на французский журнал Voici за нелегальную фотосъемку и публикацию фотографий его детей, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на заявление актера.

"На прошлой неделе фотографы журнала Voici перелезли через наш забор, забрались на дерево и оттуда нелегально сфотографировали наших детей, находившихся в доме. Фотографы, не сомневайтесь, агентство и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей", - говорится в заявлении.

На фотографиях, опубликованных в журнале, дети сняты вместе с родителями в особняке пары в Италии, сообщает Интерфакс.