Джордж Сорос: «ЕС рискует оказаться во власти Путина» (Gli Occhi Della Guerra, Италия)

«Открытое общество испытывает кризис, а разнообразные формы закрытого общества — от фашистских диктатур до мафиозных государств — процветают. Это происходит потому, что избранным лидерам не удалось удовлетворить оправданные ожидания и надежды электората». После Брексита и победы Дональда Трампа 86-летний спекулянт Джордж Сорос, президент Фонда Открытое общество (влиятельнейшего фонда, поддерживающего неправительственные организации и сообщества прогрессистского толка по всему миру), а также меценат, в значительной степени финансировавший предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, в такой форме привлек внимание к объективно наблюдаемому кризису «открытого общества» (его теорию разработал философ Карл Поппер), которое магнат в течение многих лет пытается поддерживать любыми средствами и без колебаний (даже платя объединениям и манифестантам за выход на улицы против нового избранного президента Трампа).

Сорос дает волю чувствам: «ЕС воплощал идею Свободного общества»

Горькое размышление «акулы» мира финансов, ставшего «филантропом» и «благотворителем»«либерального» и прогрессистского мира, о международных политических процессах последних нескольких месяцев было опубликовано несколько дней назад в Project Syndicate. «Многие, — отмечает Джордж Сорос в своей статье, — решили, что элиты украли у них демократию. Глобализация имела последствия огромного экономического и политического масштаба. Она привела к определенному экономическому согласию между бедными и богатыми государствами; к сожалению, неравенство в обоих случаях обострило положение. В индустриальном мире выгоду для себя стали извлекать преимущественно владельцы большого финансового капитала, которые составляют менее 1% населения.

Отсутствие редистрибутивной политики является главным источником неудовлетворенности, который использовали противники демократии. Однако свое влияние оказали и другие факторы, особенно в Европе. Я изначально являюсь отчаянным сторонником Европейского Союза, — признается Сорос, — я считал ЕС воплощением открытого общества, союзом демократических государств, готовых пожертвовать частью своего суверенитета ради общего блага».«Политика жесткой экономии? Она подходит только немцам и отвечает их интересам»

Основатель Фонда Сороса размышляет о кризисе 2008 года и не сдерживает критику в отношении Германии Ангелы Меркель: «Что-то пошло катастрофически неправильно. После краха 2008 года добровольный союз, основанный на равенстве, превратился в отношения между кредиторами и должниками, в котором последние испытывали трудности при соблюдении своих обязательств; кредиторы в свою очередь зафиксировали условия, которым должники должны были подчиняться. Это уже не были отношения, основанные на равенстве. Германия выступила как европейская гегемония, но не смогла выполнить обязательства, которым должны соответствовать самые сильные, то есть выйти за рамки исключительно своих интересов.

Сопоставим поведение Соединенных Штатов после Второй мировой войны с действиями Германии после кризиса 2008 года: США запустили План Маршалла, в результате которого появился ЕС; Германия наложила программу жесткой экономии, которая нужна была только немцам и отвечала их интересам».

«Дональд Трамп — начинающий диктатор»

Здесь, по мнению Сороса, зарождается кризис существующей системы мировой демократии: «Рост популярности движений евроскептиков мешает функционированию институтов. Эти разъединяющие силы получили огромную мощь и импульс в 2016 году, сначала благодаря Брекситу, потом после выборов Трампа в США и, наконец, 4 декабря, после отказа итальянских избирателей от конституционных реформ. Демократия испытывает сейчас кризис. Даже Соединенные Штаты, ведущая демократия в мире, избрали в президенты мастера обмана и начинающего диктатора. В его кабинет входят некомпетентные сторонники крайних взглядов и отставные генералы».

«Европа рискует оказаться под влиянием Путина»

А теперь? По мнению магната США при Дональде Трампе не смогут продолжать «продвигать и отстаивать демократию в мире», а Европа рискует «оказаться под влиянием Владимира Путина»: «Напротив, Трамп, — отмечает Сорос, — будет ближе к диктаторам. Это позволит некоторым из них достичь соглашения с США. Меня особенно волнует судьба ЕС, который рискует оказаться под влиянием президента России Владимира Путина, чье понимание власти противоречит концепции открытого общества. Сначала Путин пытался взять под контроль социальные сети. Потом, руководствуясь гениальным решением, он использовал бизнес-модель социальных сетей для распространения дезинформации и «уток».

Так он помог Трампу победить на выборах. Вероятно, то же самое произойдет на европейских выборах в 2017 году в Нидерландах, Германии и Италии. Во Франции два главных кандидата близки к Путину. Если один из них одержит победу на выборах, доминирующее положение российского президента станет свершившимся фактом».

Роберто Вивальделли