Джулиани говорит, что его поездка в Украину связана с документальным фильмом, защищающим Трампа

Личный адвокат президента Трампа Руды Джулиани посетил украинскую столицу Киев в среду, это вторая остановка в поездке в Европу на этой неделе. Джулиани сказал, что визит в Киев связан с документальной сетью теленовостей, защищающей президента Трампа от растущего расследования в отношении его импичмента.

По сообщениям, адвокат президента добивался встреч с несколькими бывшими прокурорами Украины. Среди бывших прокуроров - Виктор Шокин, который был уволен во время расследования в Burisma Holdings, фирме, работающей на природном газе, где сын Байдена, Хантер Байден, служил в совете, сообщает The New York Times.

Джулиани ранее останавливался в Будапеште во вторник, где он встретился с Юрием Луценко, еще одним бывшим украинским прокурором, который утверждает, что сказал Джулиани, что он не будет расследовать дело Байдена по указке Трампа, если официальные лица США не начнут собственное расследование в первую очередь.

Остановка Джулиани в Киеве произошла в тот же день, когда Судебный комитет Палаты представителей провел свое первое публичное слушание по делу о импичменте, в котором приняли участие четыре ученых-правоведа. Эти обвинения вытекают из жалобы заявителя в том, что президент попытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтоб тот начал расследование в отношении Байдена, поставил это условием получения военной помощи США.

Усилия бывшего мэра Нью-Йорка за границей являются частью его последней попытки поддержать заявления республиканцев в том, что в переговорах Трампа с президентом Украины не было никаких quid pro quo, и, следовательно, никаких оснований для импичмента. Документальные сериалы, в которых участвует Джулиани, выпускаются консервативным новостным каналом One America News (OAN), которые уже транслировал два эпизода.

«Я всего лишь юрист в стране, пытающийся показать, что его клиента подставили. Я сделаю это », - сказал Джулиани в среду в интервью Fox News.

Серия OAN также включает интервью с несколькими сторонниками Трампа и тремя бывшими украинскими чиновниками - Андреем Телиженко, Андреем Артеменко и Михаилом Охендовским, они были записаны в прошлом месяце в студии OAN в Вашингтоне.

Во вторник в сети появилось заявление о предстоящим третьем эпизоде ​​сериала.

Fox News

https://www.foxnews.com/media/giuliani-says-hes-meeting-with-ukrainians-for-documentary-arguing-trump-was-framed