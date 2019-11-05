Джулиани признал, что встречался с прокурором Куликом по делу Байдена

Личный адвокат главы Белого дома и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани встречался с украинским прокурором Константином Куликом для обсуждения обвинения против Хантера Байдена, который работал в украинской газовой компанииBurisma Holdings. Факт встречи признал сам Джулиани, сообщает Reuters.

Издание также сообщает, что решение уволить Кулика уже принято. В качестве причины указывается то, что он не явился на экзамен, который всем сотрудникам Генеральной Прокуратуры было приказано сдать, чтобы сохранить свои рабочие места во время чистки в прокуратуре.

"Решение сместить кого-то, кто сыграл важную роль в усилиях Джулиани по поиску компрометирующей информации о Байденах, было принято, когда Украина пыталась избежать вовлечения в партизанскую борьбу в Вашингтоне", - уточняется в сообщении.

Противники Трампа из Демократической партии начали процедуру импичмента, утверждая, что Трамп злоупотребил своей властью, заставляя Украину провести расследование по делу Байденов, чтобы причинить вред бывшему вице- президенту, лидирующему среди кандидатов, которые бросят ему вызов на выборах 2020 года.

Именно Кулик подготовил досье с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings, что привело к политическому напряжению в США и делу об импичменте действующего президента Дональда Трампа. В данном досье утверждается, что украинские прокуроры имеют доказательства коррупции, направленной на личное обогащение Джо Байдена.

Напомним, в марте 2019 года информационное агентство "УНИАН" сообщило, что прокурор по делу Курченко Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко. После чего Президент Петр Порошенко заявил, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинять его во вмешательстве в "дело Курченко".

"Еще месяц назад у господина Кулика еще не было никаких мыслей по этому поводу. Вплоть до того, как он решил поехать в Израиль. Я не трогаю легенду, которая была в связи с этой поездкой. Но мы имеем обоснованную информацию, господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением господина Коломойского. И именно от него господин Кулик получил этот приказ. И именно там он принял решение изменить присяге и предать закон", - подчеркнул он.