Джулиани считает, что никакого расследования в Украине против сына Байдена не было

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что в Украине не велось никакого расследования в отношении Хантера Байдена, сына экс-вице-президента Джо Байдена, основного соперника Трампа на грядущих президентских выборах.

"Я не могу поверить, насколько слепыми стали наши СМИ. Они слепо используют прокурора, который коррумпировано закрыл дела против сына Байдена и его коррумпированной компании. Там не было никакого расследования. Где отчет?", - написал Джулиани в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Он также отметил, что взяточничество - это предложение что-то ценного, например, займа в $1,2 млрд, "в обмен на официальные действия (увольнение прокурора, коррумпированного или нет, который расследует дело вашего сына)". "Хвастающийся Байден подтверждает это", - написал Джулиани.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.