The Economist: Оружейная сделка между Россией и Турцией может столкнуться с санкциями

Оружейная сделка между Россией и Турцией на $2 млрд может столкнуться с препятствиями и санкциями

Владимир Путин хочет расколоть НАТО, но готов ли он ради этого передать члену альянса российские технологии?

Представителям НАТО происходящее, вероятно, кажется скверной шуткой. Этой осенью государственное турецкое информагентство опубликовало инфографику о зенитных ракетных системах С-400, которые правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана решило закупить в России. В материале, восхваляющем качество российских систем и их способность перехватывать вражеские самолеты и ракеты на дистанции до 400 километров, приводились примеры летательных аппаратов, которые может сбить С-400. Почти все эти самолеты были американскими.

Союзники Турции уже привыкли игнорировать подобные выпады, характерные для турецкой проправительственной прессы. Однако сама сделка вызывает у них все более сильную тревогу. В Североатлантическом альянсе заявляют, что правительство г-на Эрдогана вправе покупать военную технику, где хочет, но все же намерение приобретать ее в России НАТО не одобряет. Аналитики отмечают, что С-400 не смогут взаимодействовать с натовскими системами ПВО. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел (Petr Pavel) недавно предупредил, что эта сделка может повлечь за собой для Турции некие «последствия». Присутствие на турецкой земле российских ракет, заявил он 25 октября, создаст «проблемы в случае возможного размещения на территории этой страны союзной авиации». Тем не менее, министр обороны Турции объявил 11 ноября, что договоренность о сделке уже достигнута. При этом Турция рискует столкнуться с наложенными на Россию санкциями. В октябре Госдепартамент заявил, что он оставляет за собой право наказывать правительства, закупающие у Москвы военную технику.

Черный список российских оружейных компаний, размещенный на сайте американского внешнеполитического ведомства, теперь включает в себя и производителя С-400. Хотя страны, которым грозят санкции, вправе просить сделать для них исключение, плачевная ситуация с правами человека в Турции, а также беспрецедентно испортившиеся отношения этой страны с США этому явно не способствуют. Америка, возмущенная действиями полиции г-на Эрдогана, которая арестовала двух местных сотрудников консульства, в октябре прекратила выдачу виз в Турции. Позднее запрет был смягчен, однако взаимная неприязнь сохраняется.

Отношения с НАТО также продолжают ухудшаться. В ноябре Турция отказалась участвовать в натовских учения в Норвегии, когда выяснилось, что в «таблице врагов», подготовленной для мероприятия неким подрядчиком, фигурируют имя г-на Эрдогана и портрет отца-основателя Турции Кемаля Ататюрка. Правительство Турции приняло извинения генерального секретаря НАТО, но потребовало тщательного расследования. Ультранационалистическая и исламистская пресса ухватилась за этот случай и призвала к выходу Турции из альянса.

Американские официальные лица неоднократно намекали, что для защиты своего воздушного пространства Турции имело бы смысл — вслед за Германией, Нидерландами, Грецией, Саудовской Аравией и другими странами — купить в США системы «Патриот». Их турецкие коллеги не спорят с тем, что это был бы лучший вариант, однако их не устраивает цена. Кроме того они опасаются, что американцы в рамках сделки передадут Турции меньше технологий, чем русские. К тому же у г-на Эрдогана настолько плохая репутация в Вашингтоне, что Конгресс способен торпедировать любую сделку с ним. «Раз уж они не выдают нам визы, то вряд ли они станут продавать нам "Патриоты"», — саркастически заметил один турецкий чиновник.



В настоящий момент, по словам министров г-на Эрдогана, С-400 — это лучшее, что Турция может себе позволить. По условиям сделки, как утверждается, турки должны будут получить четыре батареи общей стоимость примерно в 2 миллиарда долларов. Однако так как они несовместимы с натовской радиолокационной сетью — и вдобавок их будет всего четыре — они смогут защитить только малую часть турецкого воздушного пространства. Представители Турции признают, что С-400 — всего лишь временная мера и утверждают, что страна по-прежнему будет готова приобрести совместимые с техникой НАТО системы. Некоторые эксперты также подозревают, что энтузиазм г-на Эрдогана по поводу сделки связан не столько с соображениями национальной обороны, сколько со страхом повторения прошлогодней неудачной попытки переворота, в ходе которой истребители F-16 со взбунтовавшимися офицерами за штурвалами нанесли удар по его дворцу в Анкаре. «Если Турция купит С-400, будет иметь смысл разместить одну из батарей в Анкаре, — отмечает сотрудник аналитического центра Atlantic Council Аарон Штайн (Aaron Stein). — Ее основной задачей может стать защита дворца».

Не стоит забывать и еще об одной проблеме.

Правительство г-на Эрдогана продолжает настаивать, что Россия должна позволить Турции самой производить С-400. Однако передавать кому-либо секретные оборонные технологии — не в привычках г-на Путина.

Бесспорно, он надеется, что ракетная сделка усугубит раскол между Турцией и Западом, однако его может тревожить перспектива поделиться российскими секретами со страной НАТО. Поэтому, несмотря на всю шумиху, сделка еще вполне может сорваться.