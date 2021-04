Единственная такая в мире: египетская мумия-мужчина на самом деле оказалась беременной женщиной

Группа польских ученых выяснила, что египетская мумия, которую ранее считали мужчиной, на самом деле является женщиной на поздних сроках беременности. Похоже, это пока единственный известный пример забальзамированной беременной египетской мумии.

Свое исследование ученые опубликовали в Journal of Archaeological Science.

Беременную мумию привезли в Варшаву еще в 1826 году. Надпись на ее гробу указывала на то, что это религиозный деятель мужского пола. До недавнего времени ни одно предварительное обследование мумии не указывало на то, что это может быть женщина.

Для нового исследования ученые решили просканировать тело и с удивлением обнаружили, что на самом деле в гробу лежит женщина на седьмом месяце беременности.

"Первым сюрпризом для нас стало то, что у него (тела - ред.) не было пениса. Зато были грудь и длинные волосы. Затем мы выяснили, что это беременная женщина. Когда мы увидели маленькую ступню, а затем маленькую руку (плода - ред.), Мы были действительно поражены, сказала исследовательница Мажена Ожарек-Сильке.

Radiological examination of our mummy, has proved it is the body of a pregnant woman. She came from the elite of Theban community and was carefully mummified, wrapped in fabrics, and equipped with a rich set of amulets. #pregnantmummy pic.twitter.com/jfkLmxo8pi- Warsaw Mummy Project (@warsaw_mummy) April 29, 2021

По мнению ученых, это единственный известный случай хорошо сохранившейся беременной египетской мумии. Они определили, что женщине было от 20 до 30 лет. А размер черепа плода позволяет предположить, что она была где-то на 26-28 неделе беременности. Почему плод не извлекли из тела женщины во время бальзамирования неизвестно.

"Вот почему эта мумия действительно уникальна. Нам не удалось найти подобных случаев. Это означает, что наша мумия является единственной в мире признанной с плодом, говорит участник исследования Войцех Ейсмонд.

Ученые говорят, что это открытие дает новые возможности исследовать беременность и древние практики, связанные с ней.

Громадське телебачення

https://hromadske.ua