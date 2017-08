Эйфелева башня погасила огни в память о погибших в Барселоне

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования после теракта в Барселоне.

В Париже в память о погибших при наезде фургона на пешеходов в центре Барселоны погасили огни Эйфелевой башни, сообщает телеканал NBC.

JUST IN: The Eiffel Tower in Paris goes dark in honor of the Barcelona terror attack victims. https://t.co/gVya5uB9h2 - NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 17 августа 2017 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и слова поддержки после теракта в столице Каталонии.

"Все мои мысли сейчас о жертвах трагического нападения в Барселоне. Мы по- прежнему едины. Солидарен с Барселоной. Мы все на вашей стороне", - написал он в Twitter.

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 17 августа в Барселоне произошел теракт: фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Барселоне: пострадали граждане 18 стран

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".