Экономическое влияние России в Европе усиливается, несмотря на санкции (The Wall Street Journal, США)

Слабые корпоративные правила и неодинаковая антикоррупционная практика стали причиной российской экспансии вопреки санкциям США и ЕС.

Россия использует непрозрачные законы о регистрации компаний, щадящие налоговые правила и неодинаковую практику борьбы с коррупцией для расширения своего экономического влияния в некоторых странах Западной Европы, на что указывается в опубликованном в понедельник докладе.

Доклад этот подготовлен Центром стратегических и международных исследований, и в нем три страны - Австрия, Италия и Нидерланды - названы "пособницами" той финансовой и политической системы, которая вольно или невольно позволила Кремлю демонстрировать свою экономическую и политическую силу.

С начала кризиса, связанного с российской аннексией Крыма, размер инвестиций, вкладываемых Россией в Австрии, почти удвоился, хотя из-за этой аннексии США и Евросоюз ввели санкции против Москвы. На долю российских вложений в 2017 году пришлось более 16% от общего объема прямых иностранных инвестиций в Австрии, в то время как в 2013 году эта цифра составляла восемь процентов, говорится в докладе.

По мере ослабления стандартов государственного управления в Италии экономические связи этой страны с Россией усиливаются, и теперь некоторые ведущие политические партии разделяют антииммигрантские взгляды Кремля и его скептическое отношение к Евросоюзу.

Российские компании вкладывают стратегические инвестиции в итальянскую энергетику, связь и сферу недвижимости, а итальянские банки уступают только швейцарским по объемам финансовых вложений в России, которые составляют почти 23 миллиарда долларов.

А Нидерланды стали вторым торговым партнером России, отмечают авторы доклада. Если в 2009 году размеры вкладов российских компаний в Голландии составляли 49 миллиардов долларов, то в 2017 году они выросли до 121 миллиарда. В основном этот рост приходится на период до 2014 года, когда были введены санкции, однако размеры российских вкладов в последние годы остаются стабильными.

"Бизнесмены работают, несмотря на санкции, и действуют в обход. Это довольно изворотливая игра", - сказала один из авторов доклада Хезер Конли (Heather Conley), ранее работавшая в Госдепартаменте США.

Как подчеркнула Конли, цель доклада не в том, чтобы устроить выволочку Европе и трем указанным странам, а в том, чтобы привлечь внимание к настоятельной потребности в трансатлантическом сотрудничестве в рамках борьбы с незаконными финансовыми потоками.

Это сотрудничество явно пошло на убыль в прошлом месяце, когда Еврокомиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС, включила американские территории Пуэрто-Рико, Гуам, Американское Самоа и Американские Виргинские острова в список юрисдикций, слабо борющихся с отмыванием денег и имеющих несовершенные правила противодействия финансированию терроризма.

Американское Министерство финансов в ответ выступило с заявлением, в котором опротестовало включение этих территорий в данный список и дало указание американским финансовым ведомствам игнорировать его.

"Мы показываем пальцами друг на друга, но вместе не предпринимаем никаких шагов, - сказала Конли, являющаяся старшим вице-президентом Центра стратегических и международных исследований. - А наши финансовые системы между тем в той или иной степени эксплуатируются".

Официальный представитель посольства Нидерландов в Вашингтоне сказала, что ее страна в полной мере осознает, какое влияние Россия имеет на другие страны. "Мы ни в коей мере не считаем себя пособниками злонамеренных действий России, - сказала она, - как вольных, так и невольных".

По ее словам, на статистику большое влияние оказывают показатели транзита российских товаров, проходящих через порт Роттердам. "Мы в полной мере признаем недостатки того, что наша налоговая система ориентирована на международную торговлю, - сказала она. - Борьба с уклонением от налогов является основой политики нашего правительства".

Представитель австрийского посольства в Вашингтоне заявил, что власти его страны не могут комментировать документ, который не читали. Посольства Италии и России не ответили на просьбу предоставить свои комментарии.

Этот доклад является совместным проектом Центра стратегических и международных исследований и софийского Центра изучения демократии, который занимается проблемами европейской политики. Это уже второй доклад из проекта под названием "Кремлевский сценарий", работа в рамках которого началась в 2016 году, дабы повлиять на ход дебатов о действиях России, которые ведутся в других странах, в частности, о ее вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

Американские разведывательные службы заявляют, что российский президент Владимир Путин осуществлял вмешательство в выборы в США, однако Москва это отрицает.

Указанные в докладе финансовые потоки не во всех случаях запрещены действующими экономическими санкциями, и далеко не все они связаны с незаконной деятельностью.

"В сотрудничестве между деловыми кругами и компаниями России и Европы в принципе ничего плохого, - говорится в докладе. - Но поскольку Кремль косвенно контролирует российский бизнес, это сотрудничество не защищено от давления. Они могут быть вынуждены продвигать политические цели или создавать целую сеть защиты российских интересов".

В докладе отмечается, что бывшие европейские лидеры порой отстаивают российские интересы. В частности, одна организация занималась в Вашингтоне лоббистской деятельностью в интересах бывшего украинского президента и сторонника Кремля Виктора Януковича.

Полемика по поводу финансовой прозрачности не ограничивается территорией Европы. В США неоднократно срывалось принятие законов, требующих предоставлять больше информации о тех лицах и организациях, которые стоят за сделками по недвижимости и реально владеют компаниями.

Уоррен Строубел