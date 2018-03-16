Экс-агент КГБ рассказал об угрозах перед нападением на Скрипаля

Проживающий в Новой Зеландии бывший агент КГБ Борис Карпичков заявил, что перед отравлением в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля он получал об этом информацию.

По словам Карпичкова, сведения ему передал 12 февраля по телефону человек, который работает в ФСБ. Тот предупредил, что жертвами могут стать Карпичков, Скрипаль и другие, сообщает New Zealand Herald.

Экс-агент КГБ не воспринял эту информацию всерьез, поэтому не уведомил власти.

О том, что речь идет о настоящей угрозе, Карпичков понял, когда стало известно об отравлении Скрипаля.

К слову, США заговорили о санкциях проти России в связи с отравлением Скрипаля, а Великобритания высылает 23 российских дипломатов.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным нервно- паралитическим веществом 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери, в больнице они впали в кому. Следы вещества обнаружили в ресторане Zizzi в Солсбери.