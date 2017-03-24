Экс-глава Минфина Украины Яресько получила должность в Пуэрто-Рико

Бывший министр финансов Наталья Яресько назначена исполнительным директором совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для меня большая честь принять новую должность, основной задачей которой является возвращение Пуэрто-Рико на путь к финансовой стабильности. 22 марта меня назначили исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю для Пуэрто-Рико, созданного согласно Акту о контроле, управлении и экономической стабильности Пуэрто-Рико (PROMESA)", - сообщила она.

Акт, вступивший в силу в июне 2016 года, предусматривает создание Cовета по контролю, реструктуризации долга и ускоренные процедуры утверждения неотложных инфраструктурных проектов.

Основной задачей cовета является оценка и утверждение ежегодного бюджета и плана восстановления финансовой стабильности, которые разрабатывает правительство острова, а также содействие реструктуризации долга.

Пуэрто-Рико страдает от финансового дефицита и долговой ноши.

"Как исполнительный директор Совета, я буду отвечать за разработку стратегии и осуществления контроля за его реализацией, одновременно сотрудничая со всеми заинтересованными сторонами, в частности публичным и частным сектором в США и Пуэрто-Рико, медиа, общественностью", - подчеркнула Наталия Яресько.

Задолженность Пуэрто-Рико перед кредиторами в августе 2015 года превышала 72 млрд долларов.

Напомним, Наталья Яресько являлась министром финансов Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года.