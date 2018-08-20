Экс-глава ЦРУ решил судиться с Трампом из-за лишения допуска к секретным данным

Бывший глава Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан выразил готовность судиться с президентом Дональдом Трампом, который лишил его допуска к секретным данным из-за критических заявлений в адрес действующего главы государства, передает "Голос Америки".
По словам Бреннана, он обсудил со своими адвокатами перспективы получения судебного запрета, который бы лишил президента возможности поступать также с другими членами разведывательного сообщества в отставке.
"Если мой доступ к секретным документам и моя репутация, которую вымазали в грязь - это цена, которую мы должны заплатить, чтобы Дональд Трамп не смог делать это против других, это малая цена", - заявил экс-глава ЦРУ.
Бреннан заверил, что приложит максимум усилий, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления Трампа.
Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан жестко критикует политику администрации президента Дональда Трампа и его лично, а также заявляет, что уверен в сговоре команды Трампа с россиянами во время избирательной компании.
15 августа Трамп официально лишил Бреннана доступа к секретной информации. Решение в отношении Бреннана последовало через день, после того, как он обрушился с критикой президента Трампа за его высказывания в отношении экс- помощницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, которая написала книгу о президенте Трампе.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует отобрать секретный доступ у шестерых экс-чиновников за политизацию связей Трампа с РФ.
По материалам: Голос Америки (Українська служба)