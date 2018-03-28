Экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были отравлены у себя дома - Скотленд-Ярд

По мнению британской полиции, впервые Скрипали попали под воздействие нервно-паралитического вещества у своего дома. Именно у входной двери концентрация вещества оказалась максимальной

Британская полиция пришла к выводу, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли подвергнуться воздействию нервно- паралитического вещества через входную дверь в своем доме. Об этом говорится в сообщении, размещенном в на сайте Службы столичной полиции.

Согласно результатам экспертизы, на входной двери по адресу проживания Скрипалей специалисты обнаружили самую высокую концентрацию токсичного вещества.

"На данном этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом через их входную дверь", - сказал представитель отдела по борьбе с терроризмом в лондонской полиции Дин Хейдон.

Полицейские намерены провести тщательный обыск в прилегающих районах в рамках расследования и в качестве меры предосторожности. Отмечается, что в ближайшее время работы в доме Скрипалей и его ближайших окрестностях продолжатся. На сбор улик может потребоваться от нескольких недель до месяцев.

"Сотрудники будут проводить тщательный обыск в районах, окружающих этот адрес как в целях проводимого расследования, так и в качестве меры предосторожности", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, 4 марта в Великобритании в городе Солсбери пострадали бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", который разрабатывается в России.

Вину в этом власти Великобритании возложили на Россию и объявили об ответных мерах.

по материалам: Интерфакс-Украина