Экс-постпред США в ООН неожиданно отреагировала на смерть Чуркина

Саманта Пауэр, несмотря на все конфликты с представителем России, тепло отозвалась о бывшем коллеге

Экс-представитель США в ООН Саманта Пауэр прокомментировала смерть представителя РФ в ООН Виталия Чуркина.

"Опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное, чтобы преодолеть разногласия между США и Россией", - написала Пауэр в Twitter.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences - Samantha Power (@SamanthaJPower) 20 февраля 2017 г.

При этом Чуркин и Пауэр всгда находились на проивоположных позициях, в частности по Украине, потому у них регулярно случались жесткие споры.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко тоже прокомментировал смерть Чуркина. "Знал Чуркина много лет, хотя и не близко. Каждый посол выражает позицию своего государства. Так, в инструкции из своей столицы можно добавить определенный личный нарратив. Но я бы не преувеличивал его личную роль, вернее, думать, что его личная роль в этой должности была чем-то отличным от позиции РФ, которую он представлял, было бы неправильно", - сказал Ельченко.

"Попытки наладить нормальный контакт были. Но, к сожалению, они не привели к изменению его риторики. В дипломатии есть такое правило - если не согласен с тем, что тебе предлагают, идешь в отставку. Чуркин так не решил", - отметил он.

Украина в феврале председательствует в Совбезе ООН. Завтра, 21 февраля, Украина организует открытые дебаты на уровне министров иностранных дел, посвященные конфликтам в Европе. Председательствовать на этих дебатах министр иностранных дел Украины Палов Климкин. Если от представителей других государств-членов Совбеза поступит просьба посвятить смерти Чуркину часть этого заседания, Украина это сделает. "Будем исходить из предложений, которые получим", - отметил Ельченко.

Как сообщалось, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.