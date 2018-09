Екс-постпред США в ООН Саманта Пауер: Те, що Порошенко стояв поряд з генсеком НАТО-"послання" покійного сенатора Маккейна до Трампа і Путіна

Екс-постпред США в ООН Саманта Пауер вважає те, що Президент України Петро Порошенко стояв поряд з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, "посланням" покійного сенатора Джона Маккейна до Трампа і Путіна. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter, передає Укрінформ.

"Звичайно, не випадково, що Джон Маккейн, який планував кожну деталь сьогоднішньої меморіальної церемонії, запросив президента України Петра Порошенка і поставив його біля Єнса Столтенберга, глави НАТО", - наголосила Пауер.

За її словами, це є "прощальним посланням" президентам США та Росії - Дональду Трампу та Володимиру Путіну.

"Америка залишається з нашими друзями та союзниками", - наголосила Пауер.

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today's memorial - invited Ukraine's President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies.

Як повідомлялося, сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 року.

Президент України Петро Порошенко, в суботу, 1 вересня, у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном.