Экс-президент Гамбии покинул страну с $ 11 млн из казны в кармане

Из государственной казны в Гамбии после отъезда экс-президента Яхьи Джамме пропало более $ 11 млн. Об этом заявил советник действующего президента Адаме Бэрроу Май Ахмад Фэтти, сообщает "Русская служба BBC".

"Казна фактически пуста. Это подтвердили технические специалисты министерства финансов и центробанка Гамбии", - сообщил Фэтти.

По его словам, только за последние две недели Джамме вывел из страны более 11 млн долларов.

Напомним, в субботу, 21 января, экс-президент Гамбии покинул страну после 20 лет управления ею и передачи власти победившему на выборах Адаме Бэрроу.

Как сообщают очевидцы, грузовой самолет Джамме был загружен несколькими роскошными автомобилями и другими предметами роскоши. Как отметил Ахмад Фэтти, новые власти страны запретили руководству главного аэропорта Гамбии допускать на борт самолета какие-либо личные вещи бывшего президента.

По некоторым данным, Джамме сейчас находится в Экваториальной Гвинее, однако власти страны не подтверждают эту информацию.

Перед тем как уехать из страны, Джамме сообщил, что отказывается от борьбы за власть. Днем ранее новый президент страны Адама Бэрроу объявил о фактическом урегулировании политического кризиса в Гамбии.

Сейчас Бэрроу находится в соседнем Сенегале.

В декабре Джамме отказался признать поражение на президентских выборах, в ходе которых, согласно официальным данным, за Бэрроу проголосовали 45,5% избирателей, в то время как кандидатуру Яхьи Джамме поддержали около 36,7% пришедших на избирательные участки.

Как сообщали Українські Новини, в Гамбии прошла инаугурация президента Бэрроу: предшественник до сих пор считает себя легитимным.

Напомним, Адаме стал первым президентом в истории Гамбии, избранным мирным путем.